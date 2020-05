Costruzioni, nasce il comitato territoriale per la salute e la sicurezza anti covid-19

Nasce il comitato territoriale per la salute e la sicurezza anti covid-19E'E' stato costituito il Comitato Territoriale per la salute e la sicurezza anti- contagio covid-19 delle Province di Forlì-Cesena e Rimini, così come disposto dall'allegato 7 del Dpcm del 26 aprile 2020. L'accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil e dalle organizzazioni datoriali territoriali del settore delle costruzioni Ance, Cna, Confartigianato, Legacoop, Agci e Confcooperative delle Province di Rimini e Forlì-Cesena.



Hanno firmato il protocollo Renzo Crociati (Fillea Cgil Rimini), Simone Pagliarani (Fillea Cgil Cesena), Domenico Parigi(Fillea Cgil Forlì), Francesco Lo Russo (Feneal Uil Rimini), Giuseppe Meglio (Feneal Uil Cesena), Angelo Spampinato (Feneal Uil Forlì), Roberto Casanova (Filca Cisl Romagna), Ulisse Pesaresi (Ance Romagna), Giovanni Calzolari e Domenico Nardi (Ance Forlì-Cesena), Ruggero Vitali (Cna Rimini), Gabriele Di Bonaventura (Cna Forlì-Cesena), Massimo Crociati (Confartigianato Rimini), Marco Valenti (Confartigianato Forlì), Giampiero Placuzzi (Confartigianato Federimpresa Cesena), Massimiliano Manuzzi (Legacoop Romagna), Renato Lelli (Agci Emilia-Romagna), Roberto Brolli (Confcooperative Rimini e Ravenna) e Pierpaolo Baroni (Confcooperative Forlì-Cesena).



"La costituzione del Comitato Territoriale - commenta a nome di tutti i firmatari dell'Accordo, Massimiliano Manuzzi, responsabile "Produzione e Lavoro" di Legacoop Romagna - è il frutto del lavoro congiunto delle Organizzazioni Sindacali Provinciali e delle Associazioni di rappresentanza industriali, cooperative e artigiane, con lo scopo di applicare i precetti del Protocollo nazionale siglato fra Governo e Parti Sociali ma anche con un ruolo di coordinamento pro-attivo delle azioni informativo-formative nell'interesse precipuo dei lavoratori delle imprese/cooperative edili del territorio". Il Comitato territoriale avrà sede nei locali della Scuola sicurezza Formazione Edilizia della Romagna Accorpata (Sfera) a Rimini per quanto concerne la Provincia di Rimini e nella Scuola edile artigiana della Romagna con sede a Forlimpopoli per la Provincia di Forlì-Cesena.

„Il Comitato territoriale, nel perseguire gli obiettivi del citato protocollo, è aperto al contributo e supporto dell’Autorità Sanitaria Locale e di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del Covid-19. "Un ringraziamento - conclude Manuzzi - agli uomini e alle donne delle Associazioni Datoriali e dei Sindacati che in questi giorni non hanno mai fatto mancare il proprio aiuto e con il loro prezioso contributo sono stati artefici del buon esito della operazione".“



