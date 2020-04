Covid positivo scappa due volte e devasta reparto, gli operatori: "Ci siamo sentiti abbandonati"

"Tanta amarezza ed un sospiro di sollievo per il pericolo scampato ma ci siamo sentiti abbandonati dalle forze dell'ordine". A raccontare i retroscena di quello che è accaduto tra giovedì e venerdì nel reparto Covid dell'Infermi di Rimini sono gli stessi sanitari ancora scossi per le scene di violenza a cui sono stati costretti ad assistere e, allo stesso tempo, sedare senza l'aiuto di nessuno. A scatenare il caos è stato il gambiano 20enne positivo al Coronavirus che, la scorsa settimana, era fuggito una prima volta dall'ospedale di Lugo per poi essere intercettato dalla Polfer nella stazione riminese ed essere accompagnato all'Infermi da dove era scappato una seconda volta. Nuovamente rintracciato dalla polizia di Stato e riportato nel nosocomio, qui ha dato in escandescenza mettendo a rischio sia gli altri malati che lo stesso personale sanitario.

"Lo straniero - raccontano gli operatori del reparto - riportato la seconda volta da noi nella notte tra giovedì e venerdì ha iniziato ad essere ingestibile. Una vera e propria furia che, oltre a minacciare di morte il personale, se l'è presa anche con il suo compagno di stanza. Impauriti abbiamo allertato in piena notte la direzione sanitaria, la Questura e la Prefettura. Purtroppo, per il personale sanitario aggredito, nessuno è mai intervenuto. La sorveglianza interna e neppure le forze dell'ordine possono accedere ad un reparto covid così i sanitari hanno dovuto fronteggiare da soli ed inermi un folle in preda al delirio di distruzione. E' giusto che si sappia che gli operatori sanitari, da tutti acclamati come eroi, per l'ennesima volta sono stati lasciati in balia delle onde completamente soli. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ed è stata evitata l'apocalisse. Se i 30 pazienti del reparto, tutti positivi e tutti liberi di poter uscire dalle loro camere, si fossero fatti prendere dal panico e avessero abbandonato il reparto? Come minimo avrebbero contagiato tutto l'ospedale! E senza che alcuna forza dell'ordine muovesse un dito per impedirlo in tempo. Tanta amarezza ed un sospiro di sollievo per il pericolo scampato. Ma forse solo rinviato, in quanto il paziente è ancora ricoverato, e minaccia regolarmente i sanitari. Solo nella mattina del 17 le forze dell'ordine hanno iniziato a raccogliere le testimonianze dei presenti, per procedere ad un eventuale arresto, che sembra però improbabile. Due fughe dai pronto soccorsi romagnoli non sono sufficienti per l'arresto, perché il ghanese è sempre "libero di allontanarsi e rifiutare le cure". La libertà dell'individuo sopravanza la salute della collettività. Neppure le minacce di morte a pubblici ufficiali, i sanitari in servizio, sono state sufficienti. Neppure la violazione della quarantena, da parte di un soggetto positivo al coronavirus. Evviva gli eroi di oggi, tanto declamati da tutti i giornali: medici, infermieri ed oss a cui volta le spalle persino la polizia".

Dagli accertamenti fatti nella mattinata di lunedì, ad oggi il 20enne ghanese risulta essere stato trasferito in un'altra sezione dell'ospedale di Rimini dove è piantonato dalla polizia Penitenziaria.