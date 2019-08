Cresce il numero di gatti che si ritrovano senza padrone: in 2 mesi 46 mici orfani

I fuochi d’artificio fanno meno paura di un tempo, ma l’estate resta sempre una stagione critica per gli amici a quattro zampe, che possono contare sull’accoglienza e le cure esperte del personale del Canile di Rimini Cerni. E se il fenomeno dell’abbandono dei cani sembra essere in contrazione, con un’alta percentuale di animali accolti in struttura che viene immediatamente restituita al legittimo proprietario (in questo periodo anche tanti turisti che perdono di vista il loro animale), è invece in costante aumento del numero di rinunce di proprietà di gatti a destare preoccupazione. Un fenomeno legato al fatto che i proprietari dei felini, per pigrizia, dimenticanza o per questioni economiche, non provvede alla sterilizzazione dei propri gatti; la popolazione felina - per la quale non è esteso l’obbligo dei microchip così come per i cani - così aumenta e cresce di pari passo il numero delle rinunce e di abbandoni. Nel canile, che nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27/00, ospita solo gatti feriti, traumatizzati oppure cuccioli in lattazione, attualmente si contano 40 gatti. Dal 1° giugno ad oggi sono 46 i felini accolti, di cui 33 affidati a famiglie. Da gennaio in totale 173 gatti sono transitati dal “Cerni”, di cui 73 hanno trovato una nuova casa. Sono invece 48 i cani attualmente presenti in struttura. Da giugno ad oggi ne sono transitati 50, in gran parte (38) restituiti nel giro di poco ai proprietari grazie alla microchippatura, mentre per 11 cani è iniziata una nuova vita grazie alla generosità di altrettante famiglie. Dall’inizio dell’anno sono stati invece 34 i cani affidati, confermando come il canile rappresenti un centro importante per dare agli animali la possibilità di riprendere un percorso fatto di cure e di amore.

Ricordiamo i numeri di telefono da contattare in caso di emergenza per il soccorso di un animale, abbandono o vittima di maltrattamento sul territorio di Rimini: Canile di Rimini: 0541 730730, Polizia municipale: 0541 2266, Carabinieri e Polizia di stato 112 113. Fare Ambiente: 3311556785 Cras (soccorso animali selvatici ): 3387204689