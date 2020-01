Crescono i numeri della biblioteca di San Giovanni in Marignano

Anche quest’anno stime positive per la Biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano, che continua ad offrire momenti di incontro, ma anche spazi per lo studio e la possibilità di usufruire dei servizi della Rete Bibliotecaria, come prestito, prestito ILL ed anche il servizio Wi-fi, tesseramento, consultazione libri, enciclopedie ed alcune riviste, supporto per ricerche bibliografiche, servizio fotocopie.



La Biblioteca nel 2019 ha incrementato la sua collezione di 311 libri, arrivando ad una collezione complessiva di 16.369 libri catalogati al 31/12/2019. 2511 i libri prestati nell’arco dell’anno, di cui 1163 per adulti, 548 per ragazzi da 6 a 9 anni e 565 per bambini fino a 5 anni. 11 i prestiti interbibliotecari, 21 le richieste di prestito da portale, 33 le prenotazioni, 3157 gli utenti iscritti al servizio, 421 gli attivi. Il mese che ha registrato più prestiti è gennaio con 318 libri, seguito da novembre (288) e marzo (285).



Continuano gli appuntamenti in Biblioteca per i più piccoli: ogni giovedì, infatti la Biblioteca, grazie ad un nutrito gruppo di lettori volontari, propone ai bambini piccolissimi, fino ai 7 anni circa, degli appuntamenti di lettura e mini laboratorio ai quali partecipano in media 30 bambini con le loro famiglie. Questi momenti sono occasione di confronto, incontro e riflessione anche su tematiche importanti come le emozioni, l’integrazione, la famiglia, l’ambiente, ma anche per giocare con le parole, la musica. Mensili sono inoltre gli appuntamenti del gruppo lettura della Biblioteca, che si confronta su libri e tematiche di attualità. A marzo inoltre è prevista una rassegna con autori di letteratura contemporanea, in collaborazione con Rapsodia, Itinerari Letterari che porta a San Giovanni grandi autori riscontrando un importante successo di pubblico. 21 gli appuntamenti per bambini l’anno e una decina quelli del Gruppo Lettura confermano la Biblioteca come luogo vitale, ricco di incontri e scambi culturali e letterari.