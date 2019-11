Criminal Minds, assolti l'avvocato Guglielmo Guerra e i figli

Si è concluso con l'assoluzione per l'avvocato Guglielmo Guerra, i figli del legale, Mara Porretta, Perparim Kaliqi e Livio Cavalli il processo per l'operazione Criminal Minds che, nel 2012, aveva portato all'esecuzione di 25 ordinanze di custodia cautelare. Per il professionista misanese, i figli, Mara Porretta e Livio Cavalli, sul banco degli imputati con l'accusa di aver affittato, per interposta persona, al sorvegliato speciale albanese, Ardian Kazazi, un immobile a Misano dove era stato aperto un locale, i giudici del collegio hanno ritenuto che il fatto non sussiste. Stessa motivazione per Perparim Kaliqi e Livio Cavalli, a processo per cessione di droga. Quest'ultimo era anche accusato di omicidio colposo come conseguenza di spaccio. E’ stato condannato a due anni e sei mesi il vice brigadiere dei carabinieri, Marco Malaventura. Il sottufficiale, che era finito nell’ambito dell’inchiesta in seguito ad un’intercettazione, era accusato di aver sistematicamente ’omesso di denunciare il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione e di avere invece, fornito i nominativi di prostitute a chi gliele richiedeva’. E’ stato condannato a sei anni e sei mesi Sokol Kolpepaj mentre Aleks Jegen a quattro anni e sei mesi per detenzione di cocaina.