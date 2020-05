Crolla costone di uno scavo, operaio sepolto vivo sotto cumuli di terra

Tremendo incidente sul lavoro, nella mattinata di giovedì, con un operaio sepolto vivo da un cumulo di terra crollato da uno scavo. L'allarme è scattato intorno alle 11.45 in un cantiere di via Mazzini a Cattolica dove l'uomo, del quale non sono state fornite le generalità, stava lavorando a ridosso di un muro di contenimento della massicciata della ferrovia. Per cause ancora in corso di accertamento, la terra gli è improvvisamente crollata addosso seppellendolo vivo. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, e i vigili del fuoco. Per il personale del 115 è una corsa contro il tempo per cercare di liberare l'operaio.

SEGUONO AGGIORNAMENTI