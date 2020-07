Crolla galleria nell'ex miniera, voragine si apre nel terreno

Sono al lavoro dalla notte tra sabato e domenica le squadre dei vigili del fuoco di Rimini per un cedimento strutturale che si è verificato nell'ex miniera di Perticara a Novafeltria. Secondo le prime notizie, un accesso secondario all'impianto minerario dismesso sarebbe crollato provocando una voragine di oltre 4 metri di profondità. Sul posto è accorso il personale del 115 che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona, prevalentemente disabitata e occupata dalle strutture della miniera abbandonate, ma per sicuezza sono state anche fatte evacuare due abitazioni nei pressi del crollo. Non si registrano feriti e, al momento, sono ancora in corso gli accertamenti per capire cosa sia successo nelle gallerie abbandonate.

SEGUONO AGGIORNAMENTI