Crolla il tetto del capannone, titolare dell'azienda precipita nel vuoto

Infortunio sul lavoro, nella mattinata di martedì, a Villa Verucchio col titolare di un'azienda che è precipitato nel vuoto. L'allarme è scattato intorno alle 12 quando l'uomo, un 63enne di Santarcangelo, si trovava sul tetto di un capannone per ispezionarlo insieme a un tecnico. Per motivi ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica, il solaio ha improvvisamente ceduto e il titolare è caduto. Ad attutire il volo è stata la provvidenziale presenza del controsoffito che, in parte, ha rallentato il corpo. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno prevveduto a stabilizzare il ferito che non ha mai perso conoscenza per poi trasportarlo d'urgenza al "Bufalini" di Cesena.

