Crollano calcinacci dalla facciata del condominio, intervengono i vigili del fuoco

Momenti di paura, nel pomeriggio di domenica, in centro storico a Rimini dove alcuni elementi della facciata di un dondominio si sono staccati precipitando al suolo. L'allarme è scattato introno alle 16.45 in piazzetta San Martino, all'incrocio con via Battaglini, dove si è verificato il crollo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che, dopo aver messo in sicurezza la zona, hanno provveduto a staccare gli altri elementi pericolanti per evitare altri distacchi.