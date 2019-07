Improvviso cedimento del tetto: crollo parziale della Chiesa di San Marco

I Vigili del Fuoco del Comando di Rimini sono intervenuti sabato mattina a Montescudo-Monte Colombo per il crollo parziale della Chiesa di San Marco. A seguito della verifica statica della struttura la chiesa è stata temporaneamente ritenuta non fruibile. Si è inoltre provveduto a delimitare la zona circostante prossima alla parte di edificio oggetto del crollo. Tale ha interessato una parte del tetto con struttura in legno e copertura in tavolato ligneo e tegole.

I Vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza alcune auto che si trovavano in sosta vicino alla chiesa e creato un camminamento pedonale per consentire di raggiungere in sicurezza otto appartamenti posti in prossimità del luogo santo.