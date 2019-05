Cucciolo di capriolo investito, l'automobilista torna indietro e chiama i soccorsi

Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura di un cucciolo di capriolo che, nella serata di domenica sotto la pioggia battente, è stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto in via del Carro, a Misano, con l'automobilista che dopo essersi reso conto di aver centrato la povera bestiola è tornato indietro per dare l'allarme. L'animale selvatico, a causa delle lesioni riportate, è rimasto spaurito dentro al fossato che costeggia la carreggiata mentre, sul posto, è intervenuta una pattuglia della Municipale. Vista la situazione, gli agenti hanno avvisato l'Associazione zoofila "Amici Degli Animali" di Ravenna e, in via del Carro, è arrivato il veterinario che ha confermato come il capriolo avesse diverse fratture rendendo necessario il trasporto in una struttura specializzata.