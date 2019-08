Curiose presenze in spiaggia, sulla battigia arrivano i fenicottero

Due insoliti turisti hanno fatto capolino sulla spiaggia, al confine tra Rimini e Riccione, destando la curiosità di tanti bagnanti. Si tratta di una coppia di fenicotteri che, incuranti delle altre persone, sono stati sorpresi a camminare tranquillamente sull'arenile tra lettini e ombrelloni. Secondo gli esperti si tratta di due giovani esemplari, probabilmente nati a primavera, che si sono staccati dal gruppo dei loro simili che stanzia nelle saline di Cervia. Il consiglio è quello di non disturbarli e non cercare di catturarli per fotografarli.