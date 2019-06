Le "Curve pericolose" della Superbike al Misano World Circuit

Jonathan Rea ha dominato la pista del Misano World Circuit in occasione del Pata Riviera di Rimini Round Motul WorldSBK, aggiudicandosi sia Gara1 che Gara2, ma se tra la Quercia, le due curve del Tramonto o quelle del Carro, i campioni delle due ruote si inseguivano con sorpassi mozzafiato, nei momenti in cui i bolidi erano a riposare nei box tutto il pubblico si riversava nei paddock per strappare una foto con le famose ombrelline. Il mondo delle gare motociclistiche, infatti, è molto semplice: in pista ci sono le sfide dei centauri che, a colpi di sorpassi, incantano il pubblico degli appassionati mentre, nei paddock, c’è lo spettacolo vero e proprio delle ombrelline. Da sempre, donne e motori sono un binomio perfetto e, anche quest'anno, non ci sono state delusioni.