Da 70 anni in vacanza a Torre Pedrera: premiata la turista "fedelissima"

Anche quest'anno la signora Ezia Silvana, nata a milano nel 1933, si è presentata con la simpatia che la contraddistingue sulle spiagge di Torre Pedrera al Bagno Giorgio. "Conosco questo paesino da parecchi anni - spiega Ezia - la prima volta è stata nel 1950 quando con la famiglia venivamo in vacanza a Torre Pedrera". 70 anni senza mai lasciar passare un'estate che non fosse da queste parti, via Gebel, il forno, il passaggio a livello e il canneto con l'allora morosino. "Una persona simpaticissima - dicono Fabio e Arianna, i bagnini - con cui è veramente un piacere chiaccherare". La signora si è congratulata con l'assessore Jamil Saghedolvad per i lavori del nuovo lungomare e si è raccomandata che per il prossimo anno sia tutto terminato al meglio. Il comitato Turistico di Torre Pedrera ha voluto premiare la fedele turista che, nonostante questo periodo difficile contraddistinto dal Covid, ha mantenuto la sua fedeltà a Rimini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.