Da Briatore a Bob Sinclar, passando per Albertino, all'inaugurazione del Musica

Dj internazionali e vip per il battesimo di Musica Riccione, il locale voluto dal gruppo imprenditoriale formato da Giuseppe Cipriani, del Gruppo di locali famoso negli Stati Uniti, soprattutto nella East coast, e nel resto del mondo, e da Tito Pinton, storico gestore del Muretto di Jesolo che mercoledì sera ha riaperto i battenti sulle ceneri dell'ex Prince. Per il taglio del nastro, oltre al sindaco Renata Tosi, è salito sulla collina della Perla Verde anche Flavio Briatore in una notte da sold out per la presenza in consolle di Bob Sinclar e Albertino. Il bis verrà concesso il 17 luglio con i Mamacita. Sarà un party da ricordare, garantiscono gli organizzatori, per tutti gli amanti del genere latino, hip hop e reggaeton in compagnia di Max Brigante, ROC Stars e Dudy mentre per sabato sera alla consolle si presenterà il dj e produttore inglese Jamie Jones, direttamente dall'Amnesia di Ibiza.

