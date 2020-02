Dà in escandescenza e diventa violento, la madre chiede aiuto ai Carabinieri: arrestato

I Carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto con l'accusa di resistenza a "pubblico ufficiale" un ventenne riminese residente nella Perla con la propria famiglia. Venerdì pomeriggio, in preda ad una crisi nervosa dovuta probabilmente a dissidi familiari, il giovane si è reso aggressivo e minaccioso nei confronti della propria madre tanto da costringerla a richiedere l’aiuto dei carabinieri. I militari, giunti nell’abitazione del ragazzo, hanno riscontrato che questi, poco prima, aveva dato sfogo alla sua rabbia accanendosi contro il mobilio e gli oggetti presenti in casa per poi andare via.

Nel corso del sopralluogo dei carabinieri, poi, il giovane ha fatto rientro a casa, ancor più adirato dalla presenza degli uomini in uniforme a cui, dopo essersi rifiutato di fornire i propri documenti d’identità, ha rivolto numerose minacce ed insulti fino ad assumere un atteggiamento pericoloso che ha costretto i militari ad immobilizzarlo. Il ragazzo, non nuovo ad atteggiamenti violenti, era già stato arrestato in passato per analogo reato.