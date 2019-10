Da mamma a corriere della droga per rifornire il figlio in carcere

Riunione di famiglia dietro le sbarre per una 44enne albanese e il figlio 26enne che, sorpresa a passare della droga in carcere al secondo rampollo già detenuto per reati legati agli stupefacenti, sono stati arrestati per spaccio aggravato. Teatro della vicenda il parlatorio della casa circondariale riminese dei "Casetti" dove i due finiti in manette, nel pomeriggio di sabato, erano andati a trovare il parente. Nonostante una prima perquisizione di mamma e figlio avesse dato esito negativo, gli agenti della penitenziaria erano alquanto sospettosi dal momento che all'interno del carcere si ipotizzava un giro di spaccio di stupefacenti. Al termine del colloquio, sorvegliato dagli agenti da dietro uno specchio, secondo quanto emerso la 44enne si sarebbe messa "casualmente" davanti alla vetrata mentre il 26enne abbracciava il fratello detenuto. Un comportamento che ha insospettito ancora di più il personale della sorveglianza il quale, prima di riaccompagnare il carcerato in cella, lo ha sottoposto a una accurata perquisizione che ha dato esito positivo. Nascosti nel calzino c'erano 3 involucri di hashish per un peso complessivo di 20 grammi. Non avendo dubbi che a passare la droga fossero stati mamma e fratello, prima che i due lasciassero i "Casetti" sono stati bloccati e arrestati. Al termine delle pratiche di rito, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo.