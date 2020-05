Da Riccione un invito al sindaco di Milano: "Il 3 giugno venga al mare"

"Caro sindaco di Milano, Riccione e la Romagna hanno sempre fatto il tifo per voi milanesi, per i lombardi, ovviamente per tutti gli italiani che si sono trovati a dover affrontare l'inimmaginabile in questi mesi. Il 3 giugno venga a fare una passeggiata al mare a Riccione. Da noi siete sempre i benvenuti". Lo ha scritto il sindaco di Riccione, Renata Tosi, sabato in una lettera aperta al primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, che ha invitato a Riccione in previsione della fine del divieto di spostamenti infraregionali appunto a partire dal 3 giugno.

"Particolarmente in queste ultime settimane, noi sindaci ci siamo ritrovati addirittura a dover attendere e sperare che le libertà fondamentali dei nostri cittadini venissero ripristinate. Noi a Riccione in questi mesi ci siamo battuti perché tale libertà almeno all'interno del nostro Paese fosse riacquistata da tutti. Abbiamo spinto molto sulla riapertura delle Regioni e ovviamente per noi il 3 giugno quest'anno sarà una data di liberazione. Noi siamo per la fiducia nei confronti dei cittadini e dei visitatori che sapranno tenere con responsabilità tutti quei comportamenti utili alla salvaguardia della propria e dell'altrui salute. Quindi a Lei e ai suoi cittadini il nostro invito a visitare Riccione e la Romagna, a fidarvi di noi, dei nostri operatori, della nostra accoglienza da sempre in grado di rispettare e tutelare gli ospiti".