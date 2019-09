Dal mare alla montagna: con "Walk on the Beach" alla scoperta di panorami mozzafiato

"Walk on the Beach", guidato da Elen Souza, personal trainer brasiliana oramai trapiantata a Rimini, ha portato il suo gruppo di fedelissimi fino a Monte San Bartolo, alla scoperta della spiaggia ma vista dall’alto. L’escursione ha attraversato il lungo costa marchigiano, ma anche il bosco per più di 15 chilometri con dei panorami mozzafiato.

Elen comunque continuerà ad accompagnare chiunque volesse fare attività aerobica, per un ora di attività gratuita il mercoledì dalle 19 alle 20 e il venerdì mattina alle 7 alle 8 sempre dal Bagno 26 di Rimini. Walk è già al secondo anno di attività ed è patrocinato dal Comune di Rimini, assessorato allo Sport.

"Camminare in una palestra a cielo aperto come la spiaggia di Rimini, sia in estate sia in inverno, è un attività molto utile per la propria saluta fisica e psicologica, oltre che di socializzazione - spiega Souza -. Camminare è un attività aerobica, ovvero a bassa intensità ma di lunga durata oltre a fare dimagrire, a preservare il peso forma, aiuta a prevenire problematiche e patologie, permette di migliorare la propria funzionalità cardiocircolatoria, metabolica e circolatoria, oltre che a migliorare il proprio umore".

Per chi fosse interessato a partecipare all’attività settimanale o agli eventi speciali è pregato di inviare una email a info@elensouza.com o a contattare 348/0981594