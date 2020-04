Dal Ministero dei Trasporti 49 milioni per portare il Metromare alla fiera

Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti stacca l'assegno da 49 milioni di euro per allungare il Metromare dalla stazione Fs di Rimini fino alla Fiera. Dopo aver acquisito l'intesa della Conferenza unificata riunitasi ieri, infatti, il ministro Paola De Micheli ha firmato il decreto relativo. Il tracciato del progetto prevede una linea di circa 4,2 chilometri con l'impiego di sei veicoli a trazione interamente elettrica e, quindi, ad emissione zero. L'obiettivo, sottolineano dal ministero, è "l'estensione del Metromare, già attivata con grande successo lo scorso anno, all'impianto fieristico di Rimini e la copertura territoriale del servizio al quadrante centrale e orientale della città". Si potranno così attivare "sinergie tra il centro, la costa, il quartiere fieristico e il centro abitato, ma anche, più in generale, decongestionare la rete viaria in favore della mobilità locale".

