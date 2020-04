Dall'"innamorato" ai pescatori "esigenti": troppa gente ancora in giro, raffica di multe

Una scusa più assurda dell'altra. Sono tante le persone controllate e multate venerdì dal personale della Polizia di stato di Rimini. Il primo è un 37enne, originario di Avezzano ma residente a Rimini, avvistato dai poliziotti in via Toscanelli intorno alle 17.25 mentre usciva dalla battigia. Quando l'uomo si è accorto di essere osservato, ha subito cambiato direzione, ma è stato in breve raggiunto. Trovandosi lontano da casa, ha spiegato di essersi recato in quella zona per comprare le sigarette "perchè lì erano più buone". Ovviamente la scusa non è bastata a evitargli la multa.

Così come non è bastata al 32enne peruviano scoperto in via Ortigara intorno alle 18: l'uomo ha spiegato di essere uscito per fare una passeggiata, salvo poi ammettere la verità. Ai poliziotti, infatti, ha spiegato che tutti i giorni, da casa sua, vedeva una ragazza uscire intorno alle 18 e camminare in via Ortigara. Il 32enne "innamorato" ha detto che voleva assolutamente conoscere la ragazza, anche a costo della sanzione - che difatti gli è stata rifilata.

Alle 13.35, invece, è stata sanzionata una coppia - 40enne lei e 39enne lui - che stava pescando vicino al porto: i due avrebbero spiegato che, dal momento che in questo periodo ci sono in giro meno auto e meno barche, il pesce pescato sarebbe stato più buono. La Polizia, naturalmente, ha multato entrambi.

Gli agenti hanno infine notato un'auto che compiva una strana manovra tra viale Veneto e via Coriano: rincorso, hanno identificato l'automobilista per un 40enne di Riccione. Quando gli è stato chiesto cosa ci faceva a Rimini, lui avrebbe spiegato di essere venuto a fare la spesa e una passeggiata perchè "Riccione non è più quella di una volta".