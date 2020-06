Dall'uso delle mascherine alle distanze di sicurezza, le regole per le visite in ospedale

Nuova campagna informativa anti-covid della Regione Emilia-Romagna, questa volta destinata ai pazienti e ai frequentatori delle strutture sanitarie. Segnaletica, manifesti e vetrofanie sono state messe a disposizione di tutte le aziende sanitarie con le indicazioni per gli utenti. Con la fine della fase acuta dell’emergenza, il ritorno agli spostamenti personali e in concomitanza con la graduale ripresa dell’attività ordinaria in ospedali e ambulatori, rende necessario seguire regole ben precise da seguire nell'accesso e nella permanenza nelle strutture sanitarie.

"Dall'indossare la mascherina- riassume una nota della Regione- al dover igienizzare le mani con gel alcolico; dal rispetto del distanziamento fisico al presentarsi puntuali, né prima né dopo, in caso di appuntamento; dal numero massimo di visitatori consentito nei reparti degenza, cosi' come di chi accede agli ascensori (se si è in condizione, meglio fare le scale). Fino alla temperatura presa all'ingresso, oltre ad alcune informazioni richieste dagli operatori sullo stato di salute". In Emilia-Romagna, comunque, ai pazienti viene fatto il tampone sia al momento del ricovero che della dimissione ospedaliera.