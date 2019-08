Dalla perquisizione del giovane spacciatore spuntano hashish e marijuana

Nel pomeriggio si sabato i carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato, per detenzione e spaccio di stupefacenti, un 19enne residente nella Regina. Gli inquirenti dell'Arma sospettavano che il giovane pusher avesse messo in piedi un commercio di droga e, dopo averlo pedinato, lo hanno bloccato. Nelle sue tasche sono spuntati 13 grammi di hashish e 5 di marijuana, già suddivisi in dosi, e un’ingente somma di denaro in contante ritenuto provento dell’attività illecita. La perquisizione è stata estesa anche a casa del 19enne dove è spuntato dell'altro stupefacente che è valso le manette al giovane.