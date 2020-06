Dalla Regione piano straordinario di investimenti: Provincia e Comuni insieme per il rilancio

Il presidente della Provincia Riziero Santi ha incontrato questa mattina in videoconferenza tutti i Sindaci del territorio per condividere criteri e modalità di risposta al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sulla realizzazione di un piano straordinario di investimenti nel territorio della Provincia di Rimini.

I sindaci hanno condiviso i criteri di individuazione degli ambiti di investimento indicati dalla Regione, che sono: dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio, viabilità, scuole, efficientamento energetico e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, cultura. I sindaci formuleranno le loro proposte alla presidenza della Provincia che provvederà a confezionare il piano di investimenti su base territoriale provinciale tenendo conto degli ambiti indicati e di una equa distribuzione territoriale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Si tratta di una importante opportunità per il territorio riminese – commenta il presidente della Provincia Santi - che vede la Regione mettere in campo risorse straordinarie, nel senso che si aggiungono alla canalizzazione delle risorse ordinarie e già previste nei piani di investimento, molto importanti anche per rimettere in moto l’economia locale in una fase di particolare crisi economica.”