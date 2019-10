Dalle 2 alle 4 ruote, Valentino Rossi in pista a Misano sulla Ferrari

Lo aveva annunciato in occasione del Gp del Mugello che, quest'anno, non avrebbe partecipato al Rally di Monza e, per chiudere la stagione, Valentino Rossi correrà la 12 Ore del Golfo, gara endurance che si disputa il 14 dicembre ad Abu Dhabi, al voltante della Ferrari 488 GT3 del team Kessel. Un'avventura che, il dottore di Tavullia, condividerà con Alessio Salucci e Luca Marini. Ed è stato proprio per capire come affrontare una gara di endurance così lunga che il trio è sceso sulla pista del Misano World Circuit nella giornata di mercoledì per effettuare una serie di test al volante del bolide del cavallino rampante. Per Rossi e Salucci non si tratta della prima esperienza: con i colori della scuderia Kessel, nel 2012, gareggiarono a Monza con la Ferrari in occasione della tappa brianzola del Blancpain.