Dalle spiagge di Palma di Maiorca a Misano, arrestato spacciatore

Nella serata di domenica i carabinieri della Stazione di Misano Adriatico hanno rintracciato e arrestato un 37enne senegalese, già noto alle forze dell'ordine, sul quale pendeva un mandato di cattura europeo. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Palma di Maiorca, in Spagna, in quanto lo straniero deve scontare una pena definitiva di 4 anni e 6 mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti. Portato in caserma per le pratiche di rito, il senegalese è stato poi accompagnato nel carcere riminese dei "Casetti" a disposizione delle autorità spagnole.