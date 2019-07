Danneggiata la tubatura del gas, chiusa completamente la Sp18

E' stata chiusa in entrambi i sensi la Sp18, all'altezza della zona industriale di Casarola, per una fuga di gas. L'allarme è scattato poco prima delle 16 quando, durante alcuni lavori stradali, una ruspa è andata a toccare la condotta del metano provocando una fuoriuscita del gas. Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area interessata e, allo stesso tempo, carabinieri e polizia Municipale hanno bloccato il traffico da Morciano a Mercatino Conca.

SEGUONO AGGIORNAMENTI