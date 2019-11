Danni da maltempo, finanziamenti agevolati per imprenditori e famiglie

Per dare una mano a famiglie e imprenditori flagellati dal maltempo di questi giorni la Cassa di Ravenna e la Banca di Imola mettono a disposizione un primo plafond da sei milioni di euro per finanziamenti agevolati a condizioni e tassi particolarmente vantaggiosi e senza diritti di istruttoria. Sono riservati a tutti coloro che attesteranno di aver subito danni da calamità e sono residenti nelle province di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna, Ferrara e Modena. I finanziamenti potranno essere erogati, per singolo beneficiario, fino a un massimo di 100.000 euro attraverso apertura di credito in conto corrente, della durata massima di 18 mesi; finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi e ipotecari della durata massima di 144 mesi con comode rate mensili e zero diritti di istruttoria.

(Fonte Agenzia Dire)