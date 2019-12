Deejay On Ice, in migliaia in piazza per il concerto di Emma, Mahmood e Fadi

Oltre 10 mila persone a Riccione, domenica pomeriggio, in piazzale Ceccarini dove a partire dalle 16 si è dato il via con un pubblico da record a Deejay On Ice con i concerti live di Emma Marrone, Mahmood, e l’emergente Fadi. Lungo il viale, attraversato da un sottile tappeto bianco, con le cabine del Villaggio dal tipico stile balneare che accolgono le proposte di shopping, l’atmosfera creata dai giochi di luci e suoni, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, li pubblico si è fatto sentire caloroso per quella che è stata un’anteprima di Capodanno da “tutto esaurito”.

Così assessore al Turismo del Comune di Riccione, Stefano Caldari: “E’ stata un’inaugurazione in grande stile, le diecimila persone in piazza confermano l’importanza di una formula di successo per Riccione che punta sugli eventi di qualità. Un ringraziamento va alle Forze dell’Ordine che hanno permesso alle migliaia di visitatori arrivati per il live di Deejay On Ice di festeggiare in assoluta sicurezza e tranquillità. Riccione è stata scelta da tanti anche quest’anno”