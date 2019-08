DeeJay On Stage, Achille Lauro e Ghemon per un Ferragosto a tutta musica

In arrivo due grandi serate sul palco di DeeJay On Stage per festeggiare il Ferragosto di Riccione. Mercoledì 14 agosto ecco finalmente l’attesissimo Achille Lauro, la rivelazione dell’anno, che ha stregato il pubblico di Sanremo con la sua Rolls Royce, divenuta immediatamente una super hit; insieme a lui Joey, la talentuosa protagonista dell’ultima edizione di XFactor. La serata, che vedrà anche l’immancabile spettacolo di fuochi d’artificio (alle ore 23, spiaggia libera di piazzale Roma), si chiude con un dancefloor a cielo aperto grazie al dj-set tutto da ballare di Chicco Giuliani e Alex Farolfi.

Il giorno dopo, il 15 agosto, è la volta di Ghemon, tra i più apprezzati artisti hip hop italiani – il suo Rose viola è stato indubbiamente tra i brani più originali dell’ultimo Sanremo - Tormento, che dopo il successo ottenuto con Acqua su Marte feat. J-Ax scelto da SkySport come sigla dei Mondiali di Calcio Femminili, è uscito con il nuovo singolo 2 gocce di Vodka, con la produzione di SDJM, e Madame, una delle giovani artiste femminili più interessanti della scena rap italiana.

A condurre le serate come sempre il dream team di Radio Deejay composto da Rudy Zerbi, Andrea & Michele e Chicco Giuliani – con le incursioni del trio di Pinocchio - che ad ogni data dà vita ad uno show divertente, frizzante e vivace mescolando gag con il pubblico, contest con i giovani esordienti e i big della canzone protagonisti della grande arena affacciata sul mare.