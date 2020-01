"Slalom tra clochard e sbandati per arrivare alla stazione del Metromare"

Senza tetto che si piazzano sulle vie d'accesso e, incuranti di tutto, si avvolgono nelle coperte e si mettono a dormire sul selciato. Sbandati che, a qualsiasi ora del giorno, bivaccano sui muretti tracannando alcolici ed espletando i loro bisogni fisiologici in ogni angolo. Il tutto sotto l'occhio di centinaia di passanti, tra cui famiglie con bambini piccoli, che entrano od escono dalla stazione del Metromare situata nei pressi dello scalo ferroviario di Rimini. A segnalare lo stato di profondo degrado in cui versa il capolinea della metropolitana di costa e quello che dovrebbe essere il Velo Park è un lettore di RiminiToday che, con le foto, ha documentato quello ceh avviene. "La gente che passa - racconta - guarda sbalordita questa situazione che non è certamente una bella immagine per chi arriva in città. Allo stesso tempo, c'è anche da avere paura perchè quando cala il sole lo spettacolo è ancora peggio. Ho letto articoli dove, nei giorni scorsi, sono stati fatti controlli antidegrado in centro storico ma in stazione, che è uno schifo, non viene mai nessuno a controllare".