Delegazione dei sindaci del G20s a Bruxelles per discutere sulle spiagge

Si è tenuto a Bologna, presso l’Oscard Business Center, un incontro fra i rappresentanti delle località balneari italiane che aderiscono al G20s. Per l’Amministrazione Comunale di Cattolica erano presenti il Sindaco Mariano Gennari ed il suo portavoce Davide Varotti. Si è trattato di un tavolo tecnico durante il quale si sono affrontati temi organizzativi come l’istituzione di una cabina di regia, della prossima missione di Bruxelles, dell’edizione 2020 di Vieste, di Bolkestein e dell’organizzazione dei lavori del G20s su vari temi tra i quali demanio, sicurezza, promozione, ambiente ed accessibilità. “Da quando è iniziato il lavoro un paio di anni fa – spiega Adriana Miotto, coordinatrice scientifica del gruppo – si misura una attenzione verso il G20s sempre maggiore, segno che il metodo utilizzato e le tematiche affrontate sono prioritarie e concrete come il lavoro dei Sindaci che dirigono questo gruppo. L’incontro odierno è solo un momento di un impegno costante da parte di tutti”.

Da quest'anno, ai venti Comuni coinvolti per la prima edizione del G20s se ne sono aggiunti altri sei. Il nucleo iniziale anno era composto da Grado, Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia), Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia, Jesolo, San Michele al Tagliamento-Bibione (Veneto), Bellaria Igea Marina, Cattolica, Cervia, Cesenatico, Comacchio, Riccione, Rimini (Emilia-Romagna), Castiglione della Pescaia, San Vincenzo (Toscana), Sorrento, Ischia e Forio (Campania), Vieste (Puglia). Nuovi ingressi per Rosolina (Veneto), Grosseto, Orbetello, Viareggio (Toscana), Arzachena (Sardegna) e Taormina (Sicilia).

La cittadina garganica ospiterà il summit del G20s dopo Bibione e Castiglione della Pescaia nel settembre del prossimo anno. Vieste era rappresentata dal sindaco Giuseppe Nobiletti, dall’assessore al Turismo Rossella Falcone e da quello allo Sport Dario Carlino. È atteso un summit in crescita al quale presenzieranno numerosi professionisti, amministratori, imprese, associazioni di categoria, amministratori locali, regionali e nazionali che trovano nel summit momenti di arrochimento e di confronto importanti per tutto il comparto turistico nazionale. Si è creato un gruppo molto unito di Primi Cittadini competenti, che conoscono i problemi e che hanno deciso di fare squadra per i loro territori.

Una delegazione del G20s la prossima settimana sarà a Bruxelles, tra il 3 ed il 5 novembre. Ne farà parte anche il Sindaco Gennari per incontrare i Rappresentanti delle Commissioni deputate sui temi del Turismo, Economia circolare e pulizia dei mari e Direttiva Bolkestein. “Vogliamo portare le nostre riflessioni e i nostri punti di domanda – sottolinea il Primo Cittadino di Cattolica – su questa tematica di estrema attualità che interessa e coinvolge tutte quelle categorie che insistono sugli spazi demaniali. Una azione che ho particolarmente a cuore dopo aver raccolto con i colleghi del G20s le istanze degli operatori e degli esperti scientifici del settore e docenti universitari”. Saranno tre giorni per portare sul tavolo dell’Europa i temi e le problematiche legate alle spiagge.