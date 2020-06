Dentix chiusa e clienti senza prestazione: l'Ugcons chiede lo stop alle rate di finanziamento

Dentix chiusa, centinaia di clienti senza prestazione: l'Ugcons chiede il blocco delle rate di finanziamentoIl Il pool di legali esperti in materie sanitarie, contrattuali, bancarie e penali di Ugcons (Unione generale consumatori) della Romagna, ha inviato giovedì con posta certificata a due finanziarie e ad una banca estera una richiesta di blocco immediato delle rate di finanziamento in scadenza e quelle future che i clienti della Dentix, la catena low cost di cure dentali con sede anche in pieno centro a Rimini, sono stati chiamati a sostenere a fronte di prestazioni mai eseguite. Gli avvocati di Ugcons hanno anche chiesto la restituzione delle somme già pagate dai malcapitati cittadini.

"Per centinaia di clienti in tutta Italia, ad oggi un centinaio di persone prese in carico da UgCons Romagna, il danno è enorme - spiega il responsabile dello sportello Ugcons della Romagna Filippo Lo Giudice -. C’è chi ha pagato in anticipo per cure dentali o odontoiatriche mai eseguite o che potrebbero non ricevere mai, chi ha iniziato una cura lasciata a metà con la Dentix che ha sospeso le attività , e soprattutto i clienti della clinica dentale che hanno dovuto sopportare la sottoscrizione di un piano di cura con relativo accesso a finanziamenti che hanno raggiunto anche i quindicimila euro".

Lo Giudice parla di "cifre ingiustificate ancor più oggi di fronte ad un servizio mai eseguito o non ancora completato. Sul versante sanitario stiamo verificando la congruità delle cure suggerite e chiederemo eventualmente spiegazione di interventi odontoiatrici eseguiti che non erano necessari. Inoltre, appurato che la Dentix era concessionaria del credito, pur essendo una società che versava in una grave situazione finanziaria, ci chiediamo quali accorgimenti avessero preso le banche e le finanziarie e a fronte di quali rapporti eventualmente di interesse intercorsi tra loro e la stessa Dentix. Una cosa è certa: l'ultimo anello di questa catena, il cliente-cittadino, è stato quello più penalizzato nelle tasche e danneggiato nell'integrità fisica".

Prosegue Lo Giudice: "Sul versante sanitario, la richiesta di restituzione delle cartelle cliniche permetterà la verifica delle eventuali responsabilità mediche. Stante che in assenza di adeguate giustificazioni degli interventi odontoiatrici prescritti si prefigurerebbe il reato di lesioni colpose. L'associazione Ugcons ha già diffidato la società inadempiente per aver sospeso le prestazioni già saldate attraverso questo sistema di finanziamenti e punta a far convergere in un'azione collettiva la richiesta di risarcimento e la risoluzione immediata di ogni contratto stante l'inadempienza del soggetto erogatore dei servizi. Del resto, le norme che regolano le attività bancarie prevedono già, “per inadempimento grave”, la risoluzione contrattuale del finanziamento se ci si trova di fronte a prestazioni – in questo caso odontoiatriche - mai effettuate".

Dentix chiusa, centinaia di clienti senza prestazione: l'Ugcons chiede il blocco delle rate di finanziamento

„L'azione legale dell' UGCons a Romagna, coincide con la notizia del deposito della istanza di fallimento da parte di Dentix Italia srl. "Con la Pec inviata dai nostro legali chiediamo alla banca estera ed alle finanziarie la restituzione di quanto già pagato dagli utenti Dentix e l'immediato blocco delle rate in scadenza ed invitiamo gli altri consumatori coinvolti in questa vicenda di scrivere alla mail "sportellodelconsumatore.romagna@ugcons.it "o di chiamarci al numero telefonico 0543/31014 tutti i lunedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 ed i mercoledì dalle 15 alle 17.30 per poter far esaminare le pratiche nel dettaglio ai nostri esperti ed intervenire con la massima determinazione per far valere i diritti negati e violati", conclude Lo Giudice.“