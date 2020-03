Denunciato per un commento sui social, l'autore: "Uno sbaglio dovuto alla paura da coronavirus"

L'autore di un commento su Facebook contro un servizio di Polizia, per cui ha incassato una sonora denuncia, si affida a RiminiToday per scusarsi e motivare il suo gesto: "Esprimo il mio più profondo e sincero rammarico per quanto da me scritto. La fortissima tensione, la paura e lo stress che sto vivendo in questi giorni, a causa di questa terribile pandemia che ci sta colpendo, sono gli unici motivi che stanno alla base del commento che ho postato su Facebook".

"Non era assolutamente mia intenzione offendere nessuno e neanche una specifica istituzione. Ringrazio invece le forze dell'ordine per ciò che stanno facendo per noi e con le quali ho avuto anche l’onore di collaborare più volte. Chiedo sinceramente scusa a chiunque si sia sentito offeso dalle mie esternazioni".