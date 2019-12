Derby Rimini-Cesena, per l'aggressione agli stewards denunciati tre ultras e Daspo in arrivo

Per le aggressioni commesse allo stadio Romeo Neri duranti il derby tra Rimini e Cesena gli uomini della Digos della Questura di Rimini, al termine dell’attività d’indagine svolta con l'Ufficio della Questura di Forlì-Cesena, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno indagato tre ultras cesenati: un 38enne, residente a Riccione, già sottoposto a Daspo per reati commessi in ambito sportivo, un 30enne residente a Longiano, con precedenti penali, un 28enne, residente a Bertinoro, anche lui già sottoposto a Daspo per reati commessi in ambito sportivo. Lo scorso 20 ottobre, al termine dell’incontro di calcio, nel settore dedicato ai supporters ospiti, hanno commesso atti violenti e minacciato il personale addetto al servizio steward.

Come da prassi negli stadi italiani, il deflusso della tifoseria ospite è disciplinato per consentire di gestire la movimentazione separata rispetto a quella locale. Così, gli steward, su disposizione del Dirigente del servizio di ordine pubblico, si erano posizionati davanti ai cancelli per comunicare ai 1300 cesenati giunti al Neri di Rimini di attendere alcuni minuti. In queste fasi, alcuni tifosi hanno iniziato a offenderli, fino a quando tra gli ospiti si sono fatti strada un gruppo di ultras bianconeri che ha iniziato a spingere e ad inveire sempre più pesantemente verso gli addetti fermi ai varchi. In un attimo la violenza è aumentata tanto che uno steward è stato colpito con una manata in faccia c'è stata l'apertura forzata dei cancelli della Curva Ovest.

L’impianto di videosorveglianza del Romeo Neri e le telecamere del personale di Polizia Scientifica hanno consentito agli operatori di Polizia della Digos di ricostruire l’accaduto ed individuare i responsabili. Dall’analisi dei filmati prodotti e dalle testimonianze degli stewards, personale della Sezione Squadre Tifoserie delle Digos di Rimini e Forlì-Cesena hannp svolto indagini approfondite che hanno consentito di identificare i 3 ultras cesenati e riconoscerli responsabili di precisi reati per aver usato violenza e minaccia nei confronti degli stewards, incaricati di impedire l’immediata uscita dei tifosi cesenati dal proprio settore per ragioni di ordine pubblico, spingendo e proferendo parole di avvertimento, fino a costringerli ad aprire il cancello.

Nei confronti deii tre indagati sarà avviato il procedimento amministrativo per l’irrogazione dei Daspo.