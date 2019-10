Derby Rimini-Cesena, stadio blindato dalle forze dell'ordine

Si preannuncia una domenica calda nella zona dello stadio riminese "Romeo Neri" dove è atteso l'incontro più caldo di questa stagione calcistica: il derby Rimini-Cesena. Una partita che, da sempre, è stata a rischio per il forte agonistmo delle tifoserie opposte e che ha già avuto un prologo lo scorso 4 agosto quando, alla fine del match di Coppa Italia che ha visto il Rimini scendere in campo contro il Cesena, un gruppo di tifosi del cavalluccio è stato aggredito in zona stazione ferroviaria. In quella occasione un 30enne di Cesenatico, che indossava la maglia bianco-nera, avrebbe attirato l'attenzione di una decina di ultras bianco-rossi che lo avevano accerchiato per strappargli la casacca facendo nascere un tafferuglio al termine del quale il giovane è rimasto a terra mentre era scattato l'allarme che aveva fatto accorrere in piazzale Cesare Battisti le forze dell'ordine. Gli ultras riminesi erano già scappati e si era reso necessario far intervenire l'ambulanza del 118 per soccorrere il ferito. Il 30enne, portato in ospedale, era stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni per un trauma cranico e varie ecchimosi mentre gli aggressori erano stati poi identificati dalla Digos. Per scongiurare gli scontri, nel pomeriggio di domenica verrà chiusa anche viale Pascoli e particolare attenzione verrà posta dalle forze dell'ordine all'arrivo e alla partenza dei tifosi cesenati.