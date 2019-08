Devastano stabilimento balneare e pubblicano l'impresa sui social network

Lettini buttati all'aria e ombrelloni rotti. Un vero e proprio raid vandalico quello messo in atto, lo scorso fine settimana, da un gruppo di ragazzini a Igea Marina che hanno penato bene di riprendere la loro impresa con un cellulare e diffondere il video in rete. A finire nel mirino della furia devastratrice è stato uno stabilimento balneare di viale Pinzon e, alla mattina, il titolare ha scoperto quello che era accaduto e non ha potuto far altro che iniziare la conta dei danni e risistemare la spiaggia. Nel corso della giornata, tuttavia, è spuntato sulla rete il video girato dagli stessi autori del raid che, tra risa e schiamazzi, iniziano a rompere tutto quello che trovavano a portata di mano. Non ci è voluto molto a risalire agli autori del gesto, tutti giovanissimi del posto, e a far capire loro che tirava un'aria pesante con una denuncia che era pronta per essere presentata ai carabinieri. E' stato a questo punto che, a metterci una "pezza", ci hanno pensato i genitori dei ragazzini che si sono presentati dal bagnino per chiedere scusa del comportamento dei figli e, allo stesso tempo, garantendo che avrebbero messo mano al portafoglio per ripagare i danni provocati.