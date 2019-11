Deve scontare una pena per furto, 32enne arrestato dai Carabinieri di Misano

Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Stazione di Misano Adriatico hanno messo le manette ai polsi ad un albanese di 32 anni, residente nella stessa cittadina, pregiudicato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa, come provvedimento di unificazione delle pene, dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini, per il reato di furto aggravato. L’arrestato dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Rimini.