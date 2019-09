Di Biella i nuovi "ambasciatori" della città di Riccione

L'assessore Luigi Santi ha premiato questa mattina una coppia di turisti affezionati a Riccione nominandoli simbolicamente "ambasciatori della città". Il signor Roberto Chiorboli, di Biella, viene in vacanza a Riccione da 52 anni, da quando, alla fine degli anni Sessanta, ha cominciato a trascorrere le vacanze qui con i suoi genitori. Da quel momento non ha più lasciato la città e ci torna più volte ogni anno con la moglie Fiorella, sia nel mese di settembre che in primavera, soggiornando all'hotel Select.