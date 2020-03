Difende la mamma dalle angherie del padre e viene massacrato di pugni

Violenta lite famigliare nella notte tra lunedì e martedì, a Riccione, coi carabinieri che sono intervenuti arrestatoun 50enne albense fià noto alle forze dell'ordine per lesioni personali aggravate nei confronti del proprio figlio di 20. Secondo quanto emerso, nell'abitazione era scoppiata un'accesa discussione nata da futili motivi al culmine della quale l'uomo avrebbe aggredito il ragazzo con una serie di pugni al volto. L'unica colpa del 20enne sarebbe stata quella di aver cercato di difendere la propria mamma dalle angherie del padre che, giù in passato, aveva maltrattato la donna tanto da essere già finito nei guai nel 2018. L'arrivo dei carabinieri ha permesso di riportare la calma e, sul posto, è stata richiesta anche un'ambulanza per soccorrere il 20enne che è stato poi portato in pronto soccorso dove gli sono stati diagnosticati gravi traumi facciali e poi dimesso con una prognosi di 30 giorni. Il padre, invece, è stato arrestato e dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza è stato processato per direttissima martedì mattina.