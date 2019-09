Digitali 100%, la sfida del nuovo millennio: Cattolica sposa il progetto "Pane e internet"

La Biblioteca del Comune di Cattolica aderisce al progetto Pane e Internet, promosso dalla Regione nell'ambito dell'Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, con la collaborazione degli enti locali, delle biblioteche, delle scuole e delle associazioni del terzo settore. La sua finalità è offrire opportunità di alfabetizzazione informatica e apprendimento continuo sull'uso delle tecnologie digitali e dell'accesso a Internet ai cittadini a rischio di esclusione digitale.

Si tratta principalmente di anziani, donne (in particolare casalinghe), soggetti fragili, chi è in cerca di occupazione e/o ha un basso livello di scolarità e i segmenti più deboli della popolazione immigrata. In autunno sono in programma dal 4 al 28 ottobre corso di alfabetizzazione digitale di secondo livello; dal 5 al 29 novembre corso di alfabetizzazione per smartphone e tablet; il 14 novembre il Fascicolo Sanitario Elettronico; e il 5 dicembre "Buone notizie! L'informazione tra social media e fake news". E' inoltre attivo il servizio di facilitazione digitale: uso del tablet e dello smartphone su appuntamento. Tutte le iniziative sono ad accesso libero e gratuito.