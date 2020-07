Dino Della Chiara, il barbiere di San Giovanni, passa la mano dopo oltre 50 anni di attività

Dino Della Chiara, il barbiere di San Giovanni in Marignano, passa la mano e dopo oltre 50 anni di attività va in pensione, un meritato riposo dopo una vita tra forbici e barbe e tanto impegno per la comunità. Tra i fondatori della CNA del territorio, personaggio unico, sempre pronto a spendersi per gli altri, per gli artigiani e per la propria categoria è stato sicuramente un esempio per passione e partecipazione. Un percorso lunghissimo quello di Della Chiara in CNA “Cominciai nel 1964 con un ufficio insieme a Cenci proprio dietro al salone dove ho lavorato fino a ieri” racconta Della Chiara “E’ stata una esperienza molto bella ed impegnativa”. I capelli bianchi e l’età comincia a farsi sentire e per Dino finalmente è arrivato anche il momento di godersi la pensione. CNA qualche mese fa lo aveva premiato (vedi foto) con una targa per la sua preziosa attività e Mirco Galeazzi, Presidente di CNA Rimini ne sottolinea ancora l’importanza “Sono marignanese ed ho la profonda consapevolezza di cosa Dino rappresenti per la nostra cittadina e per la nostra comunità di imprenditori: sempre presente, disponibile e pronto a fare la sua parte. Un esempio virtuoso di come si vive l’associazione, al quale va tutta la nostra stima e gratitudine. Grazie Dino”.

