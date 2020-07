Diocesi, le nomine del Vescovo: le parrocchie di Scacciano e Misano affidate ai preti di Misano

Il Vescovo di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi, ha provveduto alle nuove nomine per le parrocchie. A seguito della morte del precedente parroco, don Claudio Signorini, la due comunità parrocchiali di Scacciano e Villaggio Argentina sono state affidate alla cura pastorale dei parroci don Giuseppe Vaccarini (quale moderatore e legale rappresentante), don Angelo Rubaconti e don Roberto Zangheri, che già costituivano comunità sacerdotale a servizio delle parrocchie di Misano Mare a Monte.

Il vescovo ha nominato (o riconfermato) quali assistenti ecclesiastici per l’Agesci, per il prossimo triennio:

Don Giuseppe Bilancioni: nominato assistente della Zona Agesci di Rimini

Don Luca Fantini, riconfermato quale assistente per la Formazione Capi

Don Raffaele Masi, riconfermato quale assistente della Branca E/G

Don Cristian Squadrani, nominato assistente della Branca R/S

Inoltre a seguito delle dimissioni per motivi di salute di don Silvano Rughi, è stato nominato don Giuseppe Tognacci, quale Penitenziere della Cattedrale e Esorcista diocesano. Don Tognacci (nato a Rimini il 23 maggio 1962) svolgeva già il servizio di Canonico della Cattedrale, Rettore della Basilica Cattedrale e Cerimoniere Vescovile.

Causa lavori di ristrutturazione in corso, gli uffici della Segreteria Diocesana e del Vicario generale non saranno accessibili fino a sabato 11 luglio. È possibile raggiungerli via telefono o email.