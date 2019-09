Disabili e malati in sella alla moto d'acqua per dimenticare la sofferenza

Un tuffo in acqua in sella a una moto per divertirsi e dimentare per alcuni minuti disabilità e malattia. Sono decine le richieste per partecipare alla Mototerapia in acqua, organizzata a Cattolica. "Siamo stati sommersi dalle telefonate - spiega il pilota professionista Manuel Reggiani, della società 3Zero3 - abbiamo proposto diverse uscite in estate, ma viste le continue richieste abbiamo aggiunto una data. Domenica, alle 15, saremo di nuovo in mare, l'appuntamento è al Bagno 8 Lele Beach di Cattolica".

A sfrecciare in moto ci sono bambini a partire dai 3 anni fino ad adulti di oltre 70 anni. "La mototerapia è pensata per persone con disbalità fisiche e psichiche e anche malati, ad esempio ci sono anche pazienti dell'oncologia di Bologna. Questa estate abbiamo portato in acqua più di 150 disabili, le moto sono guidate da tre piloti professionisti e può salire anche un accompagnatore, se necessario. Abbiamo avuto un ragazzo cieco che aveva bisogno dell'assistenza. Possono essere brevi giri in moto oppure per chi lo desidera si può fare qualche giro in più anche al largo".

Visto il successo il progetto sarà riproposto il prossimo anno, "Stiamo lavorando a un calendario ricco di manifestazioni, ci sono molte richieste anche da diverse Regioni, soprattutto al Nord. E' bellissimo poter regalare un sorriso e un'emozione così grandi. E' un regalo anche per noi. Così, tra una gara e l’altra, approfittando di un weekend importante per la Romagna come quello del MotoGP abbiamo deciso di chiudere in bellezza e salutare i nostri ragazzi con un evento speciale, di festa, gioia e condivisione".