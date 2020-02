Disagi in via De Andrè, i residenti: "Rimini non è solo musei, teatri, celebrazioni e ricorrenze"

Residenti esasperati e pronto a mettere in atto un presidio pacifico, in programma per la mattina di sabato 15 febbraio, per richiamare il Comune e la cittadinanza sui "sui gravi problemi di sicurezza, incolumità e degrado, esistenti nel quartiere". A capeggiare la protesta sono gli abitanti di via Fabrizio De André a Viserba monte che, da tempo, lamentano tombini scoperti, parcheggi non asfaltati e sterpaglia ovunque. "Nel corso di precedenti analoghe iniziative - spiegano quelli che abitano lungo la strada - siamo stati contattati da cittadini di altri quartieri che vivono da anni il nostro stesso dramma, come via San Leo ed altri. Li invitiamo ad essere presenti con noi e magari possiamo costruire insieme una vertenza complessiva, legata al degrado delle periferie. Come cittadini di Rimini siamo fieri ed orgogliosi delle numerose iniziative che il Comune mette in atto e che hanno reso la città famosa nel Mondo. Tuttavia vorremmo ricordare all'Amministrazione Comunale che oltre a musei, teatri, grandi opere, celebrazioni e ricorrenze, a Rimini vivono cittadini in carne ed ossa che hanno il bisogno urgente di avere risposte ai tanti problemi legati alla vita quotidiana".