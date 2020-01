Discarica abusiva in strada, lo sporcaccione inchiodato dalla Municipale

Decine di sacchetti con, all'interno, rifiuti di ogni genere con la differenziazione che rimane un'utopia astratta ma, anche, materassi e masserizie varie. Una discarica abusiva in piena regola nel pieno centro di Misano quella scoperta dagli agenti della Municipale che, prima di allertare Hera per il ripristino della situazione, hanno svolto una veloce indagine per riuscire a risalire all'incivile che aveva ammassato quei rifiuti senza curarsi della scena degradante che facevano. Ad incastrare il proprietario sono state alcune carte personali, trovate dagli agenti tra i sacchetti, che hanno permesso al personale della Municipale di suonare al campanello giusto per presentare il conto sotto forma di multa.