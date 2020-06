Galli: "Sarebbe stata un'estate di grande musica e balli, apre solo chi ha spazi aperti"

Il mondo della notte è pronto a riaprire e se dal 15 giugno ripartiranno le discoteche, con tutta una serie di regolamenti ferrei per le norme anti-covid, alcuni titolari hanno deciso di lasciare chiuse le porte dei loro locali. Enrico Galli, patron dell'Altromondo a Rimini e del Cocoricò di Riccione, lascerà spente le luci nelle due celebri discoteche della Riviera. "Da quello che ho capito - spiega l'imprenditore - le riaperture riguardano solo i locali che hanno spazi all'aperto mentre i miei sono al chiuso. Alcuni miei colleghi sono pronti, con cene e spettacoli per ovviare all'impossibilità di ballare in pista, ma io ho deciso di restare chiuso. E' un peccato perchè, sulla carta, l'estate 2020 sarebbe stata di alto profilo per quanto riguarda la programmazione specie sulla collina di Riccione dove, oltre al Cocoricò, avrebbe riaperto anche il Prince. Purtroppo per questi locali di alto livello serve un cartellone artistico all'altezza e, a causa del lockdown, non è stato possibile programmare nulla con il risultato di non avere offerte da proporre ai turisti. Il nostro è un territorio che funziona grazie ai richiami di grandi nomi e, quindi, per quello che mi riguarda la stagione è buttata".

"Sempre a causa dell'epidemia - prosegue Galli - al Cocoricò i lavori si sono dovuti bloccare completamente. Archiviata la mancata inaugurazione prevista per Pasqua, adesso servono almeno 2 mesi per completare il cantiere. Per tornare a ballare sotto la piramide, norme permettendo, se ne riparlerà nel tardo autunno. Il nostro settore è uno di quelli che ha accusato più di tutti la crisi provocata dal Covid-19, come imprenditori abbiamo bisogno di aiuti per cercare di poter ripartire e offrire un divertimento sicuro ai nostri clienti".