Disperso in mare ritrovato a vagare tra le strade di Riccione

E' stato ritrovato nella prima serata di sabato, mentre vagava senza meta tra le strade di Riccione, un turista straniero scomparso in mare nel pomeriggio. Il primo allarme è scattato verso le 17.30 quando l'uomo, di nazionalità ceca, si è tuffato all'altezza del Bagno 140 e, con un materassino, si è avventurato al largo. Gli amici, dopo averlo perso di vista e non vedendolo tornare a riva, hanno chiesto l'intervento della Capitaneria di Porto che, insieme ai carabinieri, ha iniziato a pattugliare sia lo specchio di mare che la battigia. Con l'arrivo del buio si è iniziato a temere il peggio ma, intorno alle 20, lo straniero 50enne è stato intercettato da una Volante della polizia di Stato mentre, col materassino oramai sgonfio e in costume, vagava smarrito per le strade di Riccione a ridosso del Marano. Gli agenti, dopo averlo messo al sicuro, hanno capito che si trattava del presunto disperso e, dopo aver allertato le altre forze dell'ordine sul suo ritrovamento, lo hanno riaccompagnato in albergo stremato ma incolume.