Distanze e App, Renata Tosi: "Si tornerà a prendere il sole sulla spiaggia di Riccione"

"Ritorneremo alle vacanze". Sorridente, in diretta dal "suo" lungomare alla 'Vita in diretta' su Rai 1, il sindaco di Riccione Renata Tosi, detta la ricetta della Perla Verde per tornare a godersi la spiaggia, dove i trattori cominciano ad abbattere la duna che protegge d'inverno dalle mareggiate. Una ricetta che prevede di "applicare le regole di distanziamento alle vacanze", spiega. E dunque ombrelloni e tende a distanze maggiori rispetto agli anni precedenti, circa 4,5 metri l'uno dall'altro; e una app per le prenotazioni. Al sindaco piacerebbe avere problemi di numeri, ma è convinta che sarà "una stagione differente anche nella fruizione delle vacanze e di Riccione". Comunque negli operatori più che preoccupazione, sottolinea, "ci sono ottimismo e voglia di mettersi all'opera per trovare la soluzione migliore". E, rimarca, "senza ritoccare i prezzi" e offrendo più servizi, a partire dalla prenotazione di aperitivi e pranzi direttamente da sotto l'ombrellone. "Siamo stati rigidi con le misure di prevenzione- conclude- per regalarci un futuro di economia, aperture e turismo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.