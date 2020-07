Distrugge l'appartamento della ex e minaccia di darsi fuoco

Momenti di forte tensione, nella giornata di venerdì, a Spadarolo dove un esagitato dopo aver distrutto l'appartamento della ex si è cosparso d'alcol e ha minacciato di darsi fuoco. L'uomo, un tunisino 34enne irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine, aveva approfittato dell'assenza della donna per fare irruzione nella casa. Al rientro della ex, la giovane si è trovata davanti il nordafricano che in preda a un delirio alcolico stava sfasciando qualsiasi cosa gli capitava sotto mano. Alla vista della donna con la figlia in braccio, il 34enne ha afferrato il liquido infiammabile e se lo è rovesciato addosso cospargendo anche la bambina minacciando di appiccare il fuoco. La ragazza, spaventata, è riuscita a fuggire dall'appartamento insieme alla figlia e a dare l'allarme facendo accorrere le pattuglie della polizia di Stato.

Al loro arrivo gli agenti hanno trovato il tunisino ancora in escandescenza che aveva devastato le suppellettili, sradicato i cavi dell'antenna e che puzzava di alcol etilico. Non senza fatica, il personale della Questura è riuscito a rendere inoffensivo il 34enne. Una volta bloccato, lo straniero ha cercato di fornire delle false genearlità ma i poliziotti lo hanno portato negli uffici di corso d'Augusto dove è emersa la sua vera identità. Arrestato per violazione di domicilio, danneggiamento aggravato, minacce gravi e aggravate ai danni dell’ex convivente, false dichiarazioni sull’identità personale, nella mattinata di sabato è stato processato per direttissima.